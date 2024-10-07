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愛山林營收／前九月達75億元 創同期新高

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影

愛山林（2540）7日公告，9月營收9.93億元，年增95.97%；累計今年前九月營收75.02億元，年增38.53%，創下歷史同期新高紀錄。愛山林指出，9月營收增加，主係營造收入增加及建案完工交屋所致。

法人指出，儘管近期營建族群受到央行第七波選擇性信用管制，導致股價大幅修正，不過以基本面來看，由於進入到完工交屋黃金期，因此不少營建族群本業營運仍相當穩健，甚至有看頭。

過去幾年房市大熱，讓愛山林代銷、營建雙事業兩頭吃，目前代銷案量手握千億元，且旗下也有多筆自建案，今年預計有三筆自建及合建案完工交屋，包括板橋「帝景3號」、「帝景5號」及屏東「花園帝景」等，合計總銷共58億元。

愛山林先前強調，未來自建案比例會愈衝愈高，一年總銷可達500億元，預計到2029年前陸續交屋的案量將達到1,791億元，且由於早期購入很多土地，因此取得成本較低，未來毛利率有望維持五成以上。

基本面 建案 營收

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