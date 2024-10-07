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上銀9月營收年增0.1% 攀14月高點

經濟日報／ 記者宋健生/台中報導

傳動與控制科技大廠上銀（2049）公布9月合併營收21.64億元，月增6%、年增0.1%，雖然幅度不大但仍年月雙增，且站14個月以來高點；累計前九月營收180.16億元、年減4.5%。法人估，上銀今年全年營收有望優於去年。

上銀第3季單季合併營收63.26億元，季增2.3%，是近四季以來高點。上銀受毆洲客放暑假暫緩拉貨影響，8月營收一度下滑，9月營收回到單月營收21億元以上水準；目前，訂單能見度平均在2.5至三個月水準。

法人指出，繼美國降息之後，中國大陸人民銀行也推出降準、降息等一連串刺激經濟的獎勵措施，有助於帶動民間企業投資意願，上銀可望因此受惠，預期下半年營運將優於上半年。

上銀董事長卓文恒表示，美國降息之後，中國大陸也推出刺激經濟與房市等做多措施，預期原先因大陸市場放緩而下修的景氣展望，可望因此轉趨樂觀。

上銀 營收

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