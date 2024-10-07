絲束大廠材料-KY（4763）昨（7）日公布9月合併營收15.02億元，月增2.4%、年增23.4%，創下歷史新高紀錄；累計今年前九月營收111.8億元、年增56%，累計前九月營收已超車去年全年數字。

法人估，材料-KY在新產能陸續開出、需求穩增長下，營運創高動能將持續推進，短線可望先延續到2025年。

材料-KY認為，由於「加熱不燃燒產品」市場成長，加上地緣政治情勢變化等因素，全球加熱產品部件相關供應鏈秩序已重新排序，絲束可望持續受惠；另外，看好醋片在中國內需市場供應鏈改變的長期趨勢，預期平均銷售單價優於2023年，且今年有新的絲束產能擴充規劃，樂觀看待成長動能延續。

材料目前在海外有四座工廠，第一座為中國大陸濟南大自然絲束廠，絲束年產能2萬噸；第二座為中峰化學棗庄醋片廠，醋片年產能3.5萬噸；第三座孟玄新材料棗庄醋酐廠2021年9月投產，醋酐年產能6萬噸；第四座為阿斯泰克絲束廠於2023年3月及4月投產，絲束年產能1.7萬噸。

因應市場需求成長，材料近年來逐步擴大產能，其中絲束主要供應給加熱不燃燒產品所使用，目前同業均無新增絲束產能計畫，因此材料絲束供不應求的局面仍將延續。該公司截至今年7月，新增絲束年產能9,000噸，達到年產4.6萬噸，年增24.3%；醋片與醋酐年產能未擴充，各維持在3.5萬噸與6萬噸。

另外，材料到明年1月絲束產能將擴大9,000噸、達到年產5.5萬噸規模。

明年第2季醋片年產能規劃再新增3.5萬噸、較目前倍增至7萬噸，以支應5.5萬噸絲束產能，若有多餘產量將做塑料級醋片，提供原料給鏡框廠商。