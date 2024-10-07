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葡萄王9月績增61%

經濟日報／ 記者謝柏宏／台北報導

葡萄王（1707）昨（7）日公布9月合併營收12.32億元，創下歷史新高紀錄，年增61.02%；第3季合併營收29億元，同樣為同期最佳，季增5.11%、年增13.66%，累計今年前九月合併營收80.05億元，年增7.67%，同步改寫歷年同期新高。

葡萄王表示，9月營收之成長，係受子公司葡眾因應原物料、製造、人力等成本持續攀升，該公司月初公告調整部份商品售價，此波漲價前的超買，帶動9月銷售業績創新高。其他事業體，上海葡萄王自有品牌通路銷售延續穩健成長動能；母公司葡萄王代工需求持續升溫，集團對於第4季營收有望維持年增表現，全年營收看增持續走揚目標不變。

葡萄王表示，葡眾9月初公告主力商品995生技營養品、永生福朗、樟芝益等三項產品調價，刺激會員超買存貨，帶動9月份業績表現亮眼。

營收 生技 葡萄王

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