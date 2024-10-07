葡萄王9月績增61%
葡萄王（1707）昨（7）日公布9月合併營收12.32億元，創下歷史新高紀錄，年增61.02%；第3季合併營收29億元，同樣為同期最佳，季增5.11%、年增13.66%，累計今年前九月合併營收80.05億元，年增7.67%，同步改寫歷年同期新高。
葡萄王表示，9月營收之成長，係受子公司葡眾因應原物料、製造、人力等成本持續攀升，該公司月初公告調整部份商品售價，此波漲價前的超買，帶動9月銷售業績創新高。其他事業體，上海葡萄王自有品牌通路銷售延續穩健成長動能；母公司葡萄王代工需求持續升溫，集團對於第4季營收有望維持年增表現，全年營收看增持續走揚目標不變。
葡萄王表示，葡眾9月初公告主力商品995生技營養品、永生福朗、樟芝益等三項產品調價，刺激會員超買存貨，帶動9月份業績表現亮眼。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言