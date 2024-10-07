威宏9月營收6.84億元年增2.34% 美喆創同期新高

專業運動裝備及精品包袋製造商威宏-KY公告9月合併營收為6.84億元，較去年同期增加2.34%。石塑地板製造業者美喆國際公布9月合併營收4.01億元，月增3.7%、年增91.2%，並創歷年同期新高。

威宏前9月合併營收63億元，年增4.8%。威宏指出，即便第3季為傳統品牌開發季度，營收較第2季略微下滑，仍維持高檔，呈現淡季不淡，第4季起硬殼行李箱事業將開始啟動，規劃小量試產與客戶驗收認證，預計2025年將逐步擴大生產布局。

威宏-KY說明，過去主要生產多道精緻精細工序的軟殼行李箱，為拓展更多元化產品組合，今年將正式新增硬殼行李箱品項，第4季起從泰國廠小量試產出貨，待品牌商認證後，最快2025年增添相關機台設備。

為配合客戶分散單一生產基地風險政策，威宏積極調整生產基地，其中越南德御主要生產NIKE運動包袋及高爾夫球袋，目前訂單已接近滿載，已安排加班生產，並計劃逐步擴線。

美喆-KY（美喆國際）第3季合併營收11.51億元，年增65.9%，創歷年單季次高；前9月合併營收28.1億元，年增37.3%，創歷年同期新高。

美喆-KY表示，9月營收除受惠歐洲地區主要客戶急單出貨認列挹注，隨著北美大型零售商、經銷商客戶持續穩定拉貨貢獻，帶動9月歐洲、北美地區銷售表現較去年同期分別成長100.4%、192.4%。

此外，美喆-KY仍積極提升台南廠生產效率，有助於因應未來訂單快速成長。