材料-KY 9月營收創上市以來新高 前9月營收超越去年

濟南大自然新材料今天公布9月合併營收新台幣15.02億元，年增率23%，單月營收創上市以來新高，前9個月營收111.8億元已超越去年全年營收。

濟南大自然新材料（材料-KY）表示，由於絲束、醋片需求強勁，銷售單價維持高檔，且絲束新產能擴增，帶動9月營收成長；預計2025年第2季完成與轉投資企業中峰化學規模相當的醋片新廠；東南亞設廠（絲束）計畫部分，將與當地大型菸草公司洽談合資。

產能規劃方面，材料-KY指出，因應絲束需求與營運成長，7月中旬已順利完成擴增絲束產能，預計2025年1月再完成擴增絲束產能；其次，因應中國醋酸纖維女裝面料需求，具備降低碳足跡的可持續性醋酸纖維長絲正可符合市場，將逐步擴充產能，預計年底前完成產能擴增至約2400噸，並規劃2025年及2026年產能倍數擴增。

材料-KY說明，由於加熱不燃燒菸市場成長、地緣政治情勢變化等因素，全世界供應鏈已重新排序，絲束產品可望持續受惠。

材料-KY看好醋片在中國內需市場商機，因供應鏈改變的長期趨勢，預期平均銷售單價優於2023年，且今年有新的絲束與長絲產能擴充情況之下，樂觀看待成長動能延續。

材料-KY強調，除持續優化生產效率與擴大產能外，仍將把握循環經濟的發展機會，增加投資研發綠色環保材料及回收技術。