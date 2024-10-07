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由虧轉盈！新光金前九月稅後純益197億元 EPS達1.24元

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導
新光金控。圖／聯合報系資料照片
新光金控。圖／聯合報系資料照片

新光金控（2888）7日公布9月自結損益，9月單月合併稅後純益9.5億元，由虧轉盈，累計前九月合併稅後純益達197.7億元，每股稅後純益（EPS）為1.24元。新光金表示，由於資本市場波動大，新壽的投資操作持續採審慎布局，並逢高機動調節的策略，目前累積的外匯價格準備餘額仍超過200億元，有助於抵禦未來匯率波動及避險彈性。

新光金公告9月獲利，新光金9月單月稅後純益9.5億元，由虧轉盈，累計前九月合併稅後純益達197.7億元，較去年同期虧損6.8億元，由虧轉盈，每股純益（EPS）1.24元。旗下主要子公司新光人壽9月稅後純益2.5億元，由虧轉盈，累計稅後純益115.7億元，每股純益1.49元。

新光金指出，由於資本市場波動大，新光人壽的投資操作持續採審慎布局，並逢高機動調節的策略，9月雖有資本利得之挹注，但受新台幣兌美元升值幅度近3角認列匯兌損失之影響，新壽9月單月稅後純益約2.5億元，累計前九月稅後純益為 115.7億元。

面對匯率波動，新光金表示，目前新壽累積的外匯價格準備餘額仍超過200億元，有助於抵禦未來匯率波動及避險彈性，面對降息趨勢，有利於長期避險成本的控管及債券部位評價表現。

在業務方面，新壽保險本業持續穩健發展，前九月初年度保費達364.4億元，較去年同期成長20.5%。未來持續聚焦外幣保單及價值型商品銷售，以控管避險成本、優化資產負債配合及累積合約服務邊際（CSM）。外幣保單初年度保費較去年同期成長20.6%達199億元，占初年度保費比重54.6%。

子公司新光銀行9月單月稅後純益5億元，較去年同期成長10.6%，今年以來基礎利益表現穩定，累計前九月淨手續費收入較去年同期成長28%，淨利息收入較去年同期成長8%，表現均亮眼，推升前九月稅後純益達55億元，較去年同期成長5.5%。

子公司元富證券在經紀業務穩定發展及自營操作得宜之下， 9月單月獲利達2.5億元，較去年同期成長946%。截至今年九月底，經紀手續費收入年成長45%，自營投資利益年成長46%，帶動前九月累計稅後純益達29.1億元，較去年同期成長 47%。

新光金控 新壽

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