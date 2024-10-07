智伸科營收／9月7.29億元 月增0.42%、年增34.01%

汽車動力暨安全零組件廠智伸科（4551）7日公布9月合併營收7.29億元，月增0.42%、年增34.01%，且連續3個月的單月營收年增率正成長，第3季合併營收為22.16億元，季增19.42%、年增22.86%；累計今年前9月合併營收為57.07億元，年增3.69%。

智伸科表示，受惠於汽車、醫療、電子等事業部的營運強勁回溫，其中，汽車事業部在傳統暑休的產業淡季告一段落後，主要客戶有明顯回補庫存的拉貨力道，尤其是包括汽車安全、傳動、煞車等系統關鍵零組件的出貨動能，在終端應用於新能源車、插電式混合、增程式和電動車等的滲透率提升下，整體出貨業績有逐步成長的情形，加上醫療、電子事業部在既有產品線的庫存回補，及醫療新產品與新客戶訂單的量產，推升智伸科營運表現，9月、第3季、累計今年前9月營收都呈現年增率正成長。

根據國外研究機構Research And Markets最新報告指出，2023年全球手術吻合器(Surgical Stapling Devices)的市場規模為52.3億美金，預期2024年至2029年間，將以年複合成長率8%的速度放大，主要市場的成長來源為慢性疾病發生率與老年人口上升、微創手術需求成長、醫療保健支出增加、新興市場崛起等所帶動，市場規模放大的良好前景，有助智伸科與主要醫療客戶一同搶攻更多市場份額。

智伸科持續與主要客戶共同開發新技術產品，在單一吻合器產品上的關鍵零組件滲透率持續增加，隨著醫療主要客戶在庫存調節告一段落後，拉貨力道回溫，不僅第3季營運表現亮眼外，就在手訂單來看，預計整體出貨動能會延續至2025年。

展望今年下半年，智伸科維持審慎樂觀看法。除了醫療事業體的出貨強勁表現為下半年整體營運注入成長的強心針，汽車事業體的部分，隨著第4季汽車傳統產業旺季到來，加上降息措施有機會帶動消費動能回溫、新能源車發展趨勢明確，都有助智伸科旗下汽車關鍵零組件整體出貨表現穩健。

電子事業體方面，由於智伸科的硬碟零組件產品在硬碟整體追求輕薄與體積空間限制中扮演重要的關鍵，受惠於AI技術應用的蓬勃發展，進一步拉抬各產業企業對於資料演算分析、存儲等硬碟空間加大的需求，推升客戶拉高訂單出貨量，另外，運動事業體也保持穩健動能，創造下半年營運正向成長。