東陽營收／第3季63.15億元 史上淡季最強

東陽（1319）2024年9月自結合併營收21.71億元，較去年同期成長1%，前九月自結累計合併營收186.75億元，較去年同期累計成長8%，雙雙創同期新高。Q3再次展現淡季不淡，自結合併營收63.15億元，較去年同期成長3%，雖受海運缺艙、缺櫃、高運價影響，仍創史上淡季最強。

東陽AM事業9月自結合併營收16.18億元，較去年同期成長8%，前9月自結累計合併營收139.09億元，較去年同期累計成長10%，雙雙創同期新高。

東陽OEM事業9月自結合併營收5.53億，前9月自結累計合併營收47.66億，較去年同期累計成長1.5%，創6年同期新高。（OEM整體累計營收201.57億元，成長5%）。

迎接第4季車用零件旺季，東陽本廠今年擴增的鈑金、塑膠部品生產線即將完工，投入生產，確保旺季產能充足，滿足客戶訂單需求；同時看好後續市場，東陽布局10萬坪土地，已展開建廠計畫，並持續覓地，滿足東陽3-5年長期發展需求，助攻業績持續向上。