美喆-KY營收／歐美客戶拉貨助攻 9月年增逾九成創同期高

美喆-KY（8466）7日公布9月合併營收達4.01億元，月增3.7％、年增91.2％水準，並創歷年同期新高，第3季合併營收達11.51億元，年增65.9％，創歷年單季次高記錄。累計前九月合併營收達28.1億元，年增37.3％，並創歷年同期新高。

美喆-KY表示，9月營收除受惠歐洲地區主要客戶急單出貨認列挹注，加上集團持續深化北美地區業務接單表現、以及積極進行多款SPC石塑地磚產品送樣，隨著北美大型零售商、經銷商客戶持續穩定拉貨貢獻，帶動9月份歐洲、北美地區銷售表現皆分別較去年同期成長100.4％、192.4％表現。

美喆-KY指出，第3季營收達11.51億元，季增22.2％、年增65.9％，並刷新歷年單季次高記錄，隨著集團拓展北美地區SPC石塑地板業務接單有成，第3季北美地區營收比重已攀升至39.9％，較去年同期的20.0％明顯增加，此外，美喆-KY仍積極提升台南廠生產效率，有助於因應未來訂單的快速成長，進一步提升國際競爭力，精進整體集團營運獲利表現。

時序已進入第4季，美喆-KY維持審慎樂觀看法。看好北美大型經銷商客戶對於SPC石塑地磚需求，並同步拓展日本、台灣地區SPC業務接單表現，目前訂單能見度佳，且隨著國際大廠因應地緣政治風險，加大供應鏈分散佈局趨勢明確，創造新客戶合作契機與業務轉單機會，皆有效提升台南廠產能稼動率表現，有望持續堆疊集團整體營運表現成長動能。