華航、長榮航 迎貨運商機

航空雙雄第4季有望出現客、貨雙好的好成績，華航（2610）、長榮航都受惠；大陸十一長假結束後，在各產業補貨潮的拉動下，航空貨運需求會開始出籠，航空貨運價格上漲可期。

客運市場方面，在龐大獎旅團出遊下，市場跌價的空間不大，淡季不淡；航空貨運在電商、電子AI需求下，原本就很旺，價格也一直維持在每公斤300元。

大陸正在放十一長假，航空貨運價格目前持穩，美西到美東每公斤新台幣為260、270元，加上航空燃油附加費用36元，每公斤價格持穩在300元區間。

華航、長榮航是航空客、貨雙好的最佳受惠業者，上半年兩家公司都繳出史上最好上半年成績單，原本第4季是航空客運市場淡季，受惠於獎旅團的團客支撐需求強勁，機票售價及價格都居高不下。9、10及11月原本是客運的淡月，但是龐大的獎旅大潮來了，補足淡季的缺口，航空客運第4季淡季不淡。