重電族群 在手訂單滿檔

電費漲、台電訂單入列，重電族群包括中興電（1513）、士電、華城及亞利第4季將迎旺季。重電業者指出，在手訂單持續滿檔，目前正積極趕工交貨中。

法人指出，過往年底都是重電族群的旺季，不少訂單都會趕在年底前認列，加上AI潮、民間綠能產業等如火如荼，都為重電族群增添良好動能，各廠也皆在積極擴廠，已因應未來的重電設備需求。

國內GIS大廠中興電目前在手訂單維持400億元高檔，且今年上半年相關業績比重已來到74%，預計年底可拉升至76%，訂單能見度到2026年不是問題，且電力事業訂單上，風電項目預計最快10月或11月簽約，相關訂單規模約50億元，電力事業不含風電的在手訂單規模約40億元，可望挹注動能。

產能上，中興電目前新產能已於今年第2季開出，最快第3季可將全產能產出，規劃每年將增加重電20%產能。另，除了國內市場上，中興電過去深耕日本，也不放棄美國市場，已經拿到首筆訂單，未來也考慮到東南亞布局。

士電重電事業持續維持良好業績，且在多方面的綠能布局上，轉投資泓德能源可望母以子貴外，不僅本業重電設備迎來良好動能，綠能布局亦漸入佳境，進入黃金十年。

亞力目前在手訂單逾百億元，除了切入半導體、AI等科技領域外，另外三大領域還包括太陽能與儲能、充電樁還有軌道市場爭取國際標案。

華城在綠能、台電電網強韌計畫及國外電力基礎建設外銷市場三大主要成長動能下，法人預期，未來八年持續成長。