雄獅、鳳凰 強攻高端旅遊

第4季賞楓及獎旅團需求開始出籠，指標旅行社雄獅（2731）及鳳凰都認為，受到機票、住宿成本墊高，整體團費價格跟去年差不多，沒有跌價的空間，反而高端旅遊需求增加而有漲價壓力，成為推升第4季業績成長新動能。

雄獅旅遊表示，全球旅遊熱潮持續，時序進入第4季，出國賞楓地點以日本及韓國最為熱門，整體銷售狀況已逾八成。賞雪、聖誕跨年等冬季相關行程也持續熱銷，由於各地飯店、觀賞席等旅遊元件不易取得，旅客紛紛提早規劃行程。

雄獅旅遊認為，市場需求熱絡，今年預訂行程的時間平均提前三至六個月以上，如日本冬季熱門藏王樹冰遊程來說，訂單能見度已至明年2月，長程線的歐洲聖誕慶典行程訂單人次較去年同期增加近兩成。

鳳凰分析，年第4季的獎旅團表現還不錯，獎旅團出現高端旅遊需求增加歐洲遊河輪等精緻遊，平均團費提升的情況，業績也會跟著受惠；這樣的力道會延續到2025年，目前市場需求還是看俏，推估高端旅遊市場需求還是會持續成長，鳳凰將推廣南極郵輪、歐洲河輪、北歐及美加地區賞極光等高端產品線。

旅天下去年獎旅團比疫前多，是因為報復性旅遊而且企業積攢不少預算今年又比去年更多。觀察下來，跟航班、航點恢復有關係，因為航班恢復成數多，價格漲價的速度減緩回穩 。

國內的其他旅行社業者指出，團費價格下滑的空間有限，不過，受惠於國籍航空陸續增加美國線航班與航點，今年第4季赴美旅遊團費明顯下調，並推出全新西雅圖、溫哥華、洛磯山等滑雪、賞極光行程，預計將有一波赴美旅遊熱潮。

國內的其他旅行社業者表示，第4季是獎旅市場重頭戲，主要客戶來自於壽險公司、房仲、電子業等領域，受到機票和住宿成本影響，平均團費增加。

也有旅行社業者認為，現在不少客戶都會選擇有口碑的旅行社，航空公司能給的機票有數，所以旅行社能提出的產品特殊性才是重要性。