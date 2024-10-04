東元攻綠能 申請售電執照

東元（1504）總經理范炘昨（4）日透露，東元正申請售電執照，規劃未來將綠電交易納入事業版圖之一，建立包括一站式管理電廠售電收入等智慧化售電業務管理系統，未來東元綠電發展將以能源管理服務公司目標邁進。

2024台灣國際智慧能源週展會昨日開展，東元以儲能系統與能源管理系統、綠電交易與售電營運管理、太陽能智慧管理系統三大主題，首度參展。會中東元大秀能源管理系統的能力，透過系統監控並掌握設備表現，包括太陽能智慧管理系統、儲能管理系統及售電營運系統。

范炘表示，太陽能案場建置目標300MW主要支應廠區自建自用，尤其案場的能源管理系統（EMS）都是自己開發的，再生能源需求增加，對於電網韌性是一大挑戰，能源管理系統可以有效提升能源使用效率。

東元近期也持續強化綠電業務，范炘透露，目前正在申請售電執照，除了出售電力外，期望未來也有能力為別人電廠服務，尤其針對表後儲能商機，東元已準備好了。

此外，東元日前宣布以5.48億餘元收購變壓器廠伸昌電機，持股比率57.2%，並藉此與其關係企業印尼SINTRA公司形成策略聯盟，擴大產品線布局，乾併購案預計第4季開始貢獻東元集團營收。

范炘表示，東元看好新能源、資料中心建置的變壓器需求龐大，除了幫助伸昌擴產外，也切入電力級變壓器領域，有助於未來拓展北美市場。

東元在展出現場也以案場實績，展示即時監控及優化太陽能電廠、儲能設備的狀況。此外，除了推出各項再生能源發電、儲能系統等監控和管理技術，東元也開發售電營運管理系統，未來可協助企業檢視售電收入，確保發電量和售電達成目標。