儒鴻、廣越擴產 樂觀後市

隨著品牌商庫存降低，業者對2025年市場需求樂觀預期，加上美國總統大選後，對生產基地的戰略考量，聚陽（1477）、儒鴻、廣越等成衣廠持續有擴廠計畫。成衣業者表示，2025年進入穩健補庫存循環機會較大，因此積極布局產能擴建，以滿足訂單需求。

其中，聚陽薩爾瓦多新產能在本月正式投產，雖目前仍在進行人員訓練階段，整體稼動率仍不高，但預計明年貢獻度會有不錯的表現，由於地理位置優勢，未來有機會爭取到更多美國客戶的核心訂單。

聚陽印尼一廠第一期一廠、二廠，過去兩年已相繼投產，三廠今年完工，預計合計有近80條產線，未來月產能有機會達200萬件。若接單順利，聚陽也預計將啟動二期的另外三座廠房，並將開始投入建置，規劃共70至75條產線。

另外，聚陽孟加拉新廠規畫33條產線，近期當地雖有些政治動盪，但目前看來，產能建置將如期進行，可望在2025年第1季投產。