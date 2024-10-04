志強9月營收年增26%

全球足球鞋製造龍頭志強-KY（6768）昨（4）日公布9月合併營收12.99億元，月減18.1%、年增26.1%，為連續九個月呈年增正成長；累計今年前九月合併營收132.39億元、年增30.0%，為歷史同期次高水準。

志強第3季合併營收42.92億元，季減13.0%、年增45.4%。

志強表示，儘管巴黎奧運已經落幕，但是整體運動氛圍持續熱絡，集團包括足球鞋、跑鞋及戶外鞋接單持穩成長，帶動第3季淡季不淡。

第4季進入傳統旺季，營收表現有機會重返第2季高檔，法人預期整體下半年將優於上半年，全年營收約二位數成長，有機會挑戰新高，每股稅後純益上看8元。

展望未來，明年美國將舉行國際足總俱樂部世界盃（世俱盃）足球賽，2026年有世界盃足球賽，都有望帶動足球鞋需求。

此外，志強積極拓展專業跑鞋領域，印尼廠將針對客戶Brooks規劃設計產品，預計明年將量產出貨，有望進一步挹注公司營運成長動能。

志強上半年營業毛利18.48億元、年增64.3%，營業毛利率20.7%，較去年同期15.6%增加5.1個百分點，稅後純益7.88億元、年增166.6%，每股稅後純益4.02元，已賺贏去年全年的2.78元。

志強表示，終端通路與品牌廠庫存水準已來到相對低檔的健康水位，加上奧運效益帶動，近期明顯感受接單動能走強，預期下半年也會比上半年好。

志強為Adidas、Nike、Asics、Brooks等國際知名運動品牌的鞋類供應商，並稱霸於專業足球鞋領域，銷售市場以歐美為主，全球每五雙足球鞋就有一雙出自志強，穩坐全球最大足球鞋製造商寶座。

志強印尼建廠進度順利，新廠預計2025年上半年完工投產，主要生產Brooks的跑鞋，規劃年產能600萬雙，初期年產能約50萬雙，並逐年增加。