海悅9月營收年增16% 三引擎熱轉

海悅（2348）昨（4）日公告9月合併營收6.34億元、年增16.8%，推升第3季合併營收19億元、年增19.2%；累計今年前三季合併營收58.38億元，年增率達61.7％。

海悅持續深化代銷、營建與轉投資收益三大營運引擎；海悅表示，集團近年不斷擴大與優質建商合作建案開發，藉由合資購地方案，加深與建商策略聯盟的合作關係，推進公司投資收益，厚植公司現金部位，讓公司營運持續穩健成長。

面對銀行端緊縮資金、央行第七波信用管制全面上路，海悅指出，公司位於上新莊塭仔圳首案「新莊海悅花園」銀行貸款作業已趨完備，第4季順利交屋能見度高，該案總銷金額15億元，將可依完工交屋挹注營建收入，進而回補現金部位約6、7億元，Q4營運不看淡。

另外，海悅表示，公司後續亦將有「擎天森林」建案接下來將依完工交屋挹注，在代銷與營建雙收入貢獻下，後續營運穩中求進。