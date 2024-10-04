海悅營收／9月6.34億、年增16.8% 第4季「新莊海悅花園」交屋能見度高

海悅（2348）4日公告9月合併營收6.34億元、年增16.8%，推升第3季合併營收19億元、年增19.2%；累計前三季合併營收58.38億元，年增率達61.7％。

面對銀行端緊縮資金、央行第七波信用管制全面上路，海悅指出，公司位於上新莊塭仔圳首案「新莊海悅花園」的銀行貸款作業已趨完備，第4季順利交屋的能見度高，將可依完工交屋挹注營建收入，進而回補現金部位約6-7億元，第4季營運不看淡。

展望第4季，海悅指出，第4季海悅至少推出三大新建案有，包括新北市中和區「大同新紀元」、台南「世界南科C」建案與「閎基新竹案」等建案。

海悅9月、第3季營運貢獻主要來自手中約30件新案挹注，包含台北市「宏璟帝璟苑」、「聯上天母」、「國雄中正」；新北市「光世代光耀」、「皇普新美院」；桃園市「文生璞芯」、「美術水公園」、「青之上河」；新竹市「竹科臻邦」、「春福大雋」、「浩瀚森PARK」。

台中市「大華緃橫」、「達麗新高鐵」、「鉅陞南青山」、「亞昕丰山」、「櫻花昕光之櫻、「展裕丰格」、「國雄無双」；台南市「達麗世界仁」、「聯上Apple」、「浩瀚無極」、「陞發icom」、「煌聖迎曦」、「和紘新東琚」、「昕暉日初」、「宇成植在」、「春福.一遇」、「松丹達麗」、「湖映白」與高雄市、「潤鴻日研」等貢獻，繳出9月、第3季與累計前三季合併營收年增率分別為16.8％、19.2％與61.7%。

海悅持續深化代銷、營建與轉投資收益三大營運引擎；海悅表示，集團近年不斷擴大與優質建商合作建案開發，藉由合資購地方案，加深與建商策略聯盟的合作關係，推進公司投資收益，厚植公司現金部位，讓公司營運持續穩健成長。