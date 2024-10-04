Nike 財報效應 儒鴻、志強-KY等供應鏈受惠

Nike 公布上季財報，營收為116億美元，年減10%，銷量低於預期，然因高 ASP 彌補，營收符合預期，其中，鞋類營收年減10%，服飾營收年減9%。毛利率45.4%，每股獲利（EPS）0.7美元，優於市場預期。

法人機構表示，Nike 本季營運主要亮點在於足球鞋及跑鞋成長，其中，Globall Football 及 Mercurial 足球鞋成長雙位數，遠優於整體鞋類。此外，男女跑鞋皆較上季明顯成長，其中，女性跑鞋本季成長轉正，預估跑鞋春夏訂單雙位數成長，優於整體訂單持平。

中國銷售量下滑及 Lifestyle 表現不佳，存貨82.53億美元，年減5%，公司審慎觀察庫存，後續以跑鞋為主推。

在本季營收展望上，預估年減8%至年增10%，毛利率下滑，主要將持續促銷使庫存結構優化，其中，Nike 更換執行長，因而撤回2025年展望，但預期明年上半年營收將優於今年下半年表現。

分析師指出，供應鏈部分，儒鴻（1476）來自 Nike 訂單小幅上修，今年主要動能在其他客戶，營運將逐季走高。鞋類部分，豐泰（9910）稼動率八成左右，Jordan 開發產品持續增加，然展望未來一到兩季營運平淡，雖評價落於區間下緣，需等待約兩季才見營運反轉點。

志強-KY方面，來自 Nike 訂單將上修，基於 Nike 足球鞋雙位數成長，且志強同時承接部分 Nike 跑鞋產品，皆為 Nike 目前成長強勁品項，且其他客戶表現優異，有利後市營運；此外，百和（9938）9~10月將進入旺月，整體營運回穩將見營收續增，今年營運將上修，且百和興業-KY（8404）經邊網布轉虧為盈，明年以經邊網布開發案量觀察，產能利用率可望大幅拉升，因營收比重占其逾三成，使整體毛利率可望成長至約42~43%，看好後市營運表現。