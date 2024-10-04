快訊

這3種飲料喝愈多，中風風險越高！研究建議每天喝7杯水預防中風

LINE免費貼圖6款來了！餃貓FAMILY畫風超Q 毛孩圖案爽用到明年4月

頂尖科學家／全球前2%的他6次升等未過 嘆研究要進棺材

美東碼頭停止罷工 貨櫃三雄全面重挫

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
國際碼頭工人協會成員1日在新澤西州伊莉莎白市參加罷工集會。路透
國際碼頭工人協會成員1日在新澤西州伊莉莎白市參加罷工集會。路透

國際碼頭工人協會（ILA）薪資達到協議暫停罷工，從現在開始恢復工作，勞資延長合同到2025年1月15日，貨櫃三雄受到利多衝擊萬海（2615）一度觸及跌停，長榮（2603）、陽明海運（2609）最大跌幅為9%，盤中跌幅收斂。

法人分析，周二傳出罷工，長榮、陽明及萬海股價變動不大，今天市場早盤反應利空全面重挫，不過，還是有零星買盤進駐，陽明最低來到63.8元，跌幅9%，盤中跌幅縮小一度拉到65.6元，跌幅縮小為7%；長榮海運最低來到185元，盤中拉到188元，跌幅縮小為8%；萬海一度來到跌停，89.3元，盤中也回到90元附近。

國際碼頭工人協會（ILA）宣布，與美國海事聯盟已就工資問題達成初步協定，並同意將主要合同延長至2025年1月15日，以便回到談判桌前談判所有其他未解決的問題。

國內的海運物流業者分析，三天的罷工造成的影響比較有限，對於整個東海岸的港口裝卸作業大概只會產生一至兩個星期的延誤和混亂。這次罷工正好面臨美國總統大選前一個月，拜登政府為了保住民主黨的選票，政府方面確實有介入協調，航商和工會代表各讓一步，加薪議題先達成共識，將較為棘手的碼頭自動化議題將推遲到明年1月15號再做決定。屆時已經產生新的美國總統，未來情勢如何變化仍有待觀察。

罷工 長榮海運 陽明海運

延伸閱讀

比較對台政策 美學者：川普難以預料、賀錦麗不會學拜登掛保證

拜登暗示以色列將攻擊伊朗石油設施 國際油價大漲5%

碼頭罷工第三天…美東船隻塞港 拜登促資方提高薪資達成協議

防阻中東大戰瀕臨失敗 美媒憂拜登栓不住以色列

相關新聞

美東碼頭停止罷工 貨櫃三雄全面重挫

國際碼頭工人協會（ILA）薪資達到協議暫停罷工，從現在開始恢復工作，勞資延長合同到2025年1月15日，貨櫃三雄受到利多...

中砂9月營收月增8.8% 歷史次高

再生晶圓暨半導體材料廠中砂（1560）昨（3）日公布9月合併營收6.38億元，為歷史次高，月增8.8%，年增12%；第3...

三陽機車 9月銷量稱冠

三陽（2206）自主機車品牌SYM推出各種新車款後，受惠於開學潮到來，推升三陽9月銷售再度衝上3萬輛，穩坐車市銷售龍頭寶...

美東港口罷工 航空雙雄客貨運利多

美東港口罷工事件影響下，將使全球部分貨運量能移轉到航空市場，讓航空貨運第4季旺上加旺，推升空運價格再衝高，華航（2610...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。