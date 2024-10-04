美東碼頭停止罷工 貨櫃三雄全面重挫

國際碼頭工人協會（ILA）薪資達到協議暫停罷工，從現在開始恢復工作，勞資延長合同到2025年1月15日，貨櫃三雄受到利多衝擊萬海（2615）一度觸及跌停，長榮（2603）、陽明海運（2609）最大跌幅為9%，盤中跌幅收斂。

法人分析，周二傳出罷工，長榮、陽明及萬海股價變動不大，今天市場早盤反應利空全面重挫，不過，還是有零星買盤進駐，陽明最低來到63.8元，跌幅9%，盤中跌幅縮小一度拉到65.6元，跌幅縮小為7%；長榮海運最低來到185元，盤中拉到188元，跌幅縮小為8%；萬海一度來到跌停，89.3元，盤中也回到90元附近。

國際碼頭工人協會（ILA）宣布，與美國海事聯盟已就工資問題達成初步協定，並同意將主要合同延長至2025年1月15日，以便回到談判桌前談判所有其他未解決的問題。

國內的海運物流業者分析，三天的罷工造成的影響比較有限，對於整個東海岸的港口裝卸作業大概只會產生一至兩個星期的延誤和混亂。這次罷工正好面臨美國總統大選前一個月，拜登政府為了保住民主黨的選票，政府方面確實有介入協調，航商和工會代表各讓一步，加薪議題先達成共識，將較為棘手的碼頭自動化議題將推遲到明年1月15號再做決定。屆時已經產生新的美國總統，未來情勢如何變化仍有待觀察。