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三陽機車 9月銷量稱冠

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北報導

三陽（2206）自主機車品牌SYM推出各種新車款後，受惠於開學潮到來，推升三陽9月銷售再度衝上3萬輛，穩坐車市銷售龍頭寶座，市占率達40%；其中，全台機車機車銷售總市場74,429輛，月增7%。

9月大學生開學、新人開始上車，不少人除了換筆電、電腦外，換機車也是一件大事。

9月機車市場銷售受惠於開單月戰報，9月單月戰報比8月還好，總市場74,429輛，比去年同期則下滑17%、比前月則增7%，主要是去年同期有購車補助方案加持。

三陽工業上半年稅後純益為26.68億元，每股稅後純益為3.37元，法人推估，第3季的銷售表現不錯，再加上10月開始推出多樣性的購車活動，有望激勵銷售量，推估下半年的獲利表現還有望比上半年好，全年獲利表現可期。

9月機車銷售三陽SYM品牌穩穩占住銷售龍頭寶座，總銷售量達30,338輛，市占率為 40.8% 。

光陽第二名銷售量為 21,249輛，市占率為28.5% ；第三名為山葉的11,904輛，市占率為16%。

至於電動車龍頭Gogoro 9月的銷售輛數為5,204輛，市占率為7%。

累計前三季銷售概況，三陽SYM品牌表現遙遙領先，銷售總台數達231,135輛，市占率達到41.1%，第二名為光陽152,329輛 、市占率達27.1%，第三名山葉 92,309輛、市占率為16.4%， Gogoro 38,518輛、市占率為6.8%；總市場銷售量為 562,796台，年減37%。

三陽表示，9月主推開學季，國民旗艦機種全新迪爵熱銷，9月銷售達5,495輛，穩居9月銷售冠軍；水冷機種JET SL+持續熱銷，9月仍高達3,858輛的領牌數，也帶動整體JET系列領牌數6,148輛；再加上運動車款DRG二代、時尚流行的CLBCU、Fiddle車系、或是運動性能的MMBCU銷售穩定，讓三陽9月市占達到40.8%，保持銷售冠軍。

三陽 車市

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