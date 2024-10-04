美東港口罷工 航空雙雄客貨運利多

美東港口罷工事件影響下，將使全球部分貨運量能移轉到航空市場，讓航空貨運第4季旺上加旺，推升空運價格再衝高，華航（2610）、長榮航將率先受惠，迎客貨運雙好的大旺季。

業內人士指出，在全球貨運量能移轉下，第4季的航空貨運營收表現將受到加持，讓航空雙雄第4季的獲利跟著出現想像空間。此外，航空物流業者中菲行、捷迅、台驊及旗下的台灣空運、遠雄港等，第4季業績跟著雨露均霑。

華航、長榮航繳出史上最好上半年成績單，原本第4季是航空客運市場淡季、貨運旺季，客運則要到12月客運市場的需求才會回到旺季水準，第4季客運主要以團客為主軸，北美線還是轉機為主；不過，受惠於航空貨運價、量齊揚，讓今年第4季營運獲得大加分，營運數字有望挑戰旺季水準。

航空業迎向客、貨雙好黃金時代，華航上半年稅後純益為71.41億元，寫下歷史新高紀錄，每股純益1.08元；長榮航空上半年稅後純益133.87億元，也是歷年上半年最高水準，每股純益2.31元。

業內人士指出，9、10及11月原本是航空客運的淡月，但從今年來看，即使機票售價沒有第3季好，然而龐大的獎勵旅遊大潮來了，航空客運第4季淡季不淡。

貨運方面，若先不計海運轉空運的效應，航空貨運在電商需求出籠，9月起各品牌手機、PC等個人電子用品將陸續有新品發表，航空貨運價格基本上也是居高不下，因為第4季原本就是航空貨運旺季，若再加上美東罷工干擾，航空貨機再度成為搶手貨。

華航三架777F新貨機已經在第3季全部加入，9月開始搶攻航空貨運市場傳統旺季商機，華航貨機將以十架777F、八架747-400F共18架雙機種、全貨機機隊，搶攻龐大空運商機。

長榮航空今年受惠於第九架777F貨機加入，推升上半年營收、獲利成長的新動能，再加上北美線綿密布局，早就是北美航班數最多的一哥，貨運的量能可以搭配客運市場機腹載貨一起調整，長榮航空第4季的航空整體營收如虎添翼。

航空業者指出，罷工只是讓航空貨運市場一艙難求更嚴重，受惠不少工廠將生產基地從大陸轉移到東南亞市場，東南亞航空貨運需求成長力度會比大陸強勁，東南亞的價格表現都會比大陸還高；航空貨運2025年有望比2024年還好。