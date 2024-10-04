中砂9月營收月增8.8% 歷史次高

再生晶圓暨半導體材料廠中砂（1560）昨（3）日公布9月合併營收6.38億元，為歷史次高，月增8.8%，年增12%；第3季合併營收18.59億元，攀上歷來單季新高，季增7.4%，年增12.7%；前三季合併營收51.85億元，年增8.3%。

中砂日前上修全年營收成長預估下緣，估計將成長5%至一成。法人預期，中砂三大產品線中，鑽石碟業務穩健向上，若晶圓再生業務方面，大客戶國外廠區對測試晶圓拉貨動能維持強勁，其全年業績有望再創新高。

中砂先前提到，下半年表現應會優於上半年。外界推算，只要該公司全年營收年增幅度超過8.25%，就可改寫年度業績紀錄，超過2022年歷史高點69.07億元。