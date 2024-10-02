永豐餘 推淨零解決方案

永豐餘（1907）集團強攻綠能商機，旗下子公司永餘智能積極發展數位智慧能源及低碳方案整合加值服務，提供智慧能源、虛擬電廠、碳管理服務等全方面淨零解決方案。

永餘智能表示，公司除提供淨零解決方案以外，並可協助對供應鏈與金融機構等單位，揭露企業氣候資訊與減碳成效，作為ESG和金融服務的評估依據。永餘智能也將在現場展出智慧微電網規劃。永餘智能表示，有鑑於再生能源的間歇性、間歇能源大量併網後對電網韌性的衝擊，及全球能源轉型減碳趨勢等環境因素，智慧能源將是未來提升能源效率的減碳關鍵。

永豐餘總經理駱秉正日前表示，永豐餘今年2月已拿到售電業的執照，將朝未來每年可供5,000萬度以上的綠電或憑證銷售目標邁進。永豐餘將打造一個綠電生態圈，讓生態圈內的業者可以共生、共存、共榮。

他說，永豐餘旗下的永餘智能亦已取得再生能源售電業執照，正與國外大型綠電電廠洽談合作，及評估包括沼氣發電等24小時綠電轉售，朝向未來每年可供5,000萬度以上的綠電或憑證銷售目標邁進。