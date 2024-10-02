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國產 強攻綠色建材

經濟日報／ 記者謝柏宏／台北報導

水泥族群強攻綠色建材，繼台泥、亞泥之後，國產（2504）集團近期也發表多項低碳產品，除了董事長徐蘭英親自宣布推出全系列低碳混凝土之外，再度發表可減碳近半的「綠混凝土」、可固碳的「碳礦化混凝土」、再生綠建材「ALC輕質磚」，後續也將推出「石灰石粉混凝土」，目標三年後各低碳產品總出貨量挑戰150萬立方米以上。

國產日前舉行低碳產品發表會，徐蘭英宣布推出20項全系列符合國際認證的低碳混凝土，近日已開始在全台28處混凝土廠出貨，目標三年內出貨量60萬立方米以上，比起非低碳的混凝土產品，減碳能力最高達五成。

國產指出，根據研究報告，營建產業排放大量二氧化碳，其中超過一半來自混凝土，國產建材實業深知混凝土是營造業減碳第一步，為了降低混凝土碳排，從自身做起，全面啟動綠色配比設計，研發低碳混凝土技術，推出多種安心建材產品。

因此除了全系列低碳混凝土之外，國產再度發表多項綠色產品及技術，第一是可減碳近半的「綠混凝土」，採用水淬高爐爐石、粉煤灰等再生材料，加上高效減水劑，此綠混凝土已通過英國BSI產品碳足跡第三方驗證，在相同工程需求下，每立方米碳排放量成功降低46.62 %。

第二是與國內外策略合作的「碳礦化混凝土」，應用負碳技術，將工業排放物捕獲的二氧化碳，轉化為奈米礦物質，永久嵌入混凝土中，不僅可提高混凝土的抗壓強度與耐久性，還可減少混凝土的碳足跡，這項全台首創碳礦化的混凝土創新科技，目前已於汐止及台南廠區安裝相關系統於製程中，進一步做行量產型試驗及整合測試。

第三是國產集團子公司綠建材國宇建材推出的「ALC輕質磚」，已於嘉義民雄設置全台第一家自動化輕質磚/嵌板產線，所生產之ALC輕質建材重量為傳統混凝土的四分之一至五分之一，具備輕質耐震、防火耐燃、隔熱保溫、吸音阻絕、施工便利與節能環保等優異性能。第四，國產後續也將推出「石灰石粉混凝土」，由該集團研發研發優化配比，採用石灰石粉做為減少水泥使用的輔助材料，希望以更安全的路徑降低混凝土的碳排。

減碳 貨量

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