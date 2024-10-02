康霈轉上市 承銷價433.8元

新藥研發公司康霈生技將由興櫃轉上市掛牌交易，這次上市該公司共辦理現金增資1,400萬股 ，承銷價433.8元，創下生技股掛牌價新高紀錄。

康霈生技執行長凌玉芳昨（1）日表示，這次上市募集的資金，將投入主要產品CBL-514後續多國多中心三期臨床階段及新適應症暨其它產品開發。

凌玉芳表示，目前康霈手中資金百億元，足夠支應三期臨床試驗，五年內不會再增資，以後部分市場保留自己銷售，資金也可能會用於設立商業化量產工廠。

康霈生技成立於2012年10月，公司於2022年12月26日以122元登錄興櫃後，股票隨即一路狂奔，雖然今年3月每股面額已由10元變更為5元，但至近期興櫃最後一個交易日仍然達到583元，漲幅驚人。康霈股東結構了友華生技持股約3%、厚德生醫創投不到1%之外，董監持股佔四成，董監再加計親友後持股共達六成。

康霈生技研發進度最快的新藥CBL-514，是採用兩項天然物經化學合成組成的小分子新藥注射劑，適應症包含醫美用途的非手術局部減脂、中／重度橘皮組織，以及治療疾病用途的罕見疾病-竇根氏症、阻塞型睡眠呼吸中止症等與脂肪組織過度增生相關的症狀或疾病。

凌玉芳表示，CBL-514注射劑將於今年第4季、與明年首季公布兩項局部減脂臨床2b解盲統計數據，並於2025年下半年起展開兩個多國多中心三期臨床試驗收案。