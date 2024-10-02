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中化、莫德納簽合作協議

經濟日報／ 記者謝柏宏／台北報導

中化控股（3716）昨（1）日宣布，莫德納台灣、與中化控股旗下負責行銷與銷售的中化裕民（Cenra Healthcare）雙方已達成合作協議，共同推廣莫德納mRNA呼吸道疫苗產品組合，其中包括莫德納的新冠疫苗Spikevax。

根據協議，莫德納將負責製造並配送其mRNA呼吸道疫苗，中化裕民將負責疫苗的推廣並協助醫學教育活動的執行，確保莫德納的mRNA呼吸道疫苗相關醫療資訊能夠在台灣各地廣泛普及。此協議的初始期限至2027年7月31日，交易的財務條款並未揭露。

莫德納台灣總經理李宜真表示，非常高興能與深耕於傳染病與呼吸道產品領域的中化裕民展開合作，中化裕民在市場上的強大影響力可以幫助莫德納的疫苗有更廣泛的覆蓋。

莫德納台灣致力推動台灣的公共衛生倡議，在呼吸道疾病持續造成全球威脅的情況下，這次的合作將幫助莫德納擴展COVID-19疫苗及未來產品相關的教育工作。

中化裕民總經理林旭輝表示，很榮幸能與全球創新領導者莫德納合作，共同為台灣的公共衛生作出貢獻。憑藉中化裕民在市場的領導地位及對台灣醫療環境的深入了解，結合莫德納的頂尖mRNA疫苗，並透過與醫療機構和社區的密切合作，中化裕民全力支持台灣的疫苗接種計劃，確保疫苗順利普及。

疫苗 裕民

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