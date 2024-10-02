海光、威致鋼筋接單 提前達標

時序進到第4季，受惠大陸利多政策激勵，鋼市有效回溫、買氣明顯轉強，海光（2038）、威致、豐興鋼筋接單提前達標，東鋼最新10月上半月H型鋼基價平盤，建築用鋼市場轉穩，業界期盼第4季迎旺季。

上市電爐煉鋼廠主管說，海光、威致、豐興最新鋼筋盤價平易近人，部分鋼廠再局部降價，強調鋼筋限時限量接單，實況顯示誘單效果頗強，原本二天要達標的銷售目標，提前一天就完成，不少大盤商勇於進場建立庫存水位，買氣轉向活絡。

最新商情顯示，中部主力大廠豐興鋼筋專案目標2.5萬公噸迅速達標，南部主力鋼廠開價後價格更具親和力，接單量逐步上升，多張大單同時湧現，區域接單量上達3萬公噸至4萬公噸，賣方喜出望外。

市場分析，大陸擴大資金放水，同時針對設備更新以及消費品舊換新的「兩新」政策獲得回響，帶動十一長假前大陸鋼市從最上游的鐵礦砂到熱軋底材與鋼筋成品等，行情都大幅甦醒，比價效應下對台灣鋼筋買氣有推波助瀾效果。

此外，國內H型鋼大廠東和鋼鐵昨天通知客戶，10月上半月基價維持平盤，其尺寸加價、附價加價不變，各經銷商訂單量由業務另行通知，訂單明細需於10月2日下班前提供，以利生產排程。

上市電爐廠主管說，上周大陸官方重磅救市政策接力釋放，推動鋼鐵相關期貨與現貨市場瘋狂漲價，累計單周鋼價平均累漲人民幣450元到550元，換算約當新台幣2,357元。上市鋼廠表示，從技術線型觀察，大陸鐵礦以及各類鋼材多順利收復季均線，如果活絡的市況能延續，不排除重新奪回月均線主導權，為鋼廠多頭再下一城。