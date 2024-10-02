王品餐飲外送 攜手foodpanda

餐飲龍頭王品（2727）與德商foodpanda昨（1）日共同宣布展開全新獨家合作，旗下21個餐飲品牌、超過300家餐廳，即日起將透過foodpanda遍及全台的外送服務，送達消費者家中。

王品過去合作的外送平台是Uber Eats，雙方在2020年4月展開合作，在上月底終止合作，王品轉投foodpanda陣營，預期與外送平台各自開出的條件有關。雖然兩家外送平台有意合併，不過一方面公平會仍未拍板，另方面目前雙方都還是兄弟爬山、各自努力，努力爭取優質餐廳合作。

根據資策會調查結果，foodpanda以73.6%的常用度，成為台灣民眾最常使用的外送平台，王品集團在全台有25個餐飲品牌、348家餐廳，品牌和營收都是台灣餐飲業的龍頭。

這次雙方強強聯手，王品集團即日起將有西餐、火鍋、日韓料理、燒肉及中餐等多達21個品牌、380道外送美食於foodpanda上架，透過foodpanda的外送服務送達消費者家中。

看好foodpanda透過AI技術提升配送效率，持續優化消費體驗，為王品集團的數位轉型帶來進一步成長動能。

王品集團營運長李威進表示，王品不僅在餐廳內提供多樣化美食，更希望把服務的溫度傳遞到消費者家中。foodpanda擁有豐富的數據經驗與行銷資源，可協助王品更精準觸及目標客群、持續提升消費體驗。

foodpanda台灣總經理黃逸華強調，這是一項意義重大的合作，藉由餐飲和外送平台雙龍頭的強強聯手，不僅拓展foodpanda的餐飲版圖，為消費者提供更多元豐富選擇，也將助力王品集團將餐廳美味延伸至消費主家中，預估達到雙位數成長。