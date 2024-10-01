統一恒生科期 ETN 一周漲贏一季 中概股第三季績效霸榜

中共中央「924新政」後港股飆漲，統一恒生科期ETN（020033）近一周漲幅近三成，衝上第3季指數產品報酬亞軍；統一證券金融商品部表示，美國降息導致資金流向新興市場，加上此波新政投入人民幣2.2兆元救市，短期刺激效果顯著，想參與這波行情，可留意統一恒生科期ETN，聚焦估值低但相對優勢更明顯的科技板塊。

恒生科技指數近一周史詩級飆漲近30%，超越S&P 500指數年內累積漲幅，期貨未平倉合約也持續墊高；據CMoney統計，統一恒生科期ETN(020033)第3季漲幅31%，居所有指數類產品 (含ETF及ETN，不含槓桿類) 第二名，而前五名就有四名為中概相關。

法人表示，儘管中國大陸內需消費動能仍不足，解決基本面經濟困境需要更有效的財政刺激；但由於港股估值仍低，加以全球資金對於中國大陸股市的配置比例相對少，美國降息推動資金流入港股，預計港股以及A股短期反彈力道有望持續。

統一證券金融商品部指出，恒生科技指數第3季表現大幅優於美股以及主要亞洲市場；美國降息以及總統大選不確定性高，而日股仍壟罩在對執政黨新黨魁石破茂支持寬鬆政策的質疑下，加上美股及亞股之前已漲多，如看好港股這波強力反彈行情，可留意聚焦優質科技板塊的統一恒生科期ETN，統一證也提醒投資人，商品僅是參與市場的工具，入場前仍須謹慎判斷。