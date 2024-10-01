美東碼頭工人罷工結果將揭曉 貨櫃三雄反彈上漲

台股1日反彈上漲，貨櫃三雄昨日重挫，今出現反彈，美國國際碼頭工人協會（ILA）預定10月1日罷工，美東碼頭工人罷工前，貨主觀望、運價走跌，貨櫃海運暫時陷入空轉，但業者會在罷工後因市場概況加收費用，將推升目前下跌的運價反彈，萬海（2615）盤中漲幅約3%，陽明海運（2609）、長榮（2603）漲幅1~2%。

美國碼頭工人罷工在即，上海集裝箱出口（SCFI）運價指數上周五周跌幅卻達9.8%，遠東到美東每FEU（40呎櫃）達5626美元，較前一期下跌860美元，大跌13%；而遠東到美西每FEU（40呎櫃）也較前一期下跌489美元至4852美元，跌幅9.2%。

市場傳出貨主不想貨被卡在海上，都不願意現在出貨，全面採取觀望態度。物流業者認為，現在運價無法反應市況，影響市場有效運力的因素錯綜複雜，目前難以準確預測，10月的運價及市場變化才有指標性的意義。

針對ILA預定10月1日罷工，航商已向美國聯邦海事委員會（FMC）報備，提出10月加收綜合附加費（GRI），此部分將會先推升目前下跌的運價反彈。

航運業者指出，現在航商只能靜待訊息消極因應，目前船公司無法提出任何因應策略。勞方不願回到談判桌，業界都在等待罷工的情況才能宣布因應策略。

業者分析，不要輕忽罷工的影響，美國東部和墨西哥灣的36個港口，每月要處理美國約45%至49%的進口貨物，根據專業機構估計，ILA罷工一天導致的集裝箱積壓，需要五天以上才能清理完畢；罷工持續二周，積壓貨物至少要到2025年第1季才能處理完成。

貨櫃三雄今反彈上漲，萬海盤中回至100元之上，盤中漲幅約3%，陽明、長榮漲幅1~2%，陽明盤中也重回70元。