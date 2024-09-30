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報價行情向上 鋼鐵股續強 中鴻盤中爆量大漲逾4%

經濟日報／ 記者馬琬淳∕台北即時報導
鋼鐵股再度走強。（本報系資料庫）
鋼鐵股再度走強。（本報系資料庫）

中國大陸推出疫情以來最大刺激經濟政策，拉動原物料需求大潮，近日大陸鋼鐵流通現貨行情、期貨鐵礦砂價格都在漲，30日鋼鐵股再度走強，中鴻（2014）盤中爆量大漲逾4%，燁興（2007）、海光（2038）上漲逾3%，威致（2028）漲幅逾2%。

美國降息在前，近期大陸官方也祭出「一籃子」經濟刺激措施，政策包括降息、降準在內的「雙降」，還有刺激消費的「兩新」，預期將牽動逾人民幣10兆元的大資金進入市場。

中鋼（2002）新董座黃建智表示，中國大陸推動大基建、大降息等疫情以來最大動作刺激措施，將帶動大陸龐大鋼鐵內需，近日大陸鋼鐵流通現貨行情、期貨鐵礦砂價格都在漲，代表市場氣氛歡迎大陸新的寬鬆利多，預期最快10月可以看到鋼價向上的訊息，「情勢往好的方向推進」。

法人表示，鐵礦砂、冶金煤原料，到熱軋、鋼筋等各類鋼材全面上漲，第4季傳統鋼鐵旺季獲得加持，前景看旺。專家進一步指出，若大陸一旦大陸內需擴大甚至需要進口鋼鐵，則鋼價將直線上升，而且行情可能會比預期的更快報到。

市場熱度也由科技轉向傳產族群，30日台股盤中成交量第二名的為中鴻，不到10點爆出超過6萬張大量，股價今跳空開高，並一度衝高至23.05元，盤中漲幅逾4%。中鋼也擠進第五名，不過今股價休息，僅小漲。

中鋼指出，對岸開出藥方，有望帶動投資、消費動能，但未來觀察重點在於能否改變房地產等低迷市況，以鋼鐵業而言，若能提振內需，將可改善產能供過於求問題，進而舒緩其透過外銷進行去化的壓力，推升國際鋼價回穩。

鋼鐵股 鐵礦砂價格

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