一銀扶植運動好手 獎金加碼

第一金控（2892）旗下第一銀行及第一銀行文教基金會扶植運動好手陳玟卉和陳柏諺，分別於2024年巴黎奧運與帕運表現亮眼，陳玟卉取得奧運舉重女子組71公斤量級第六名，陳柏諺則是初次參加帕運即勇奪桌球男子單打銀牌，精采佳績舉國歡騰。

為鼓勵選手優異表現，第一銀行及第一銀行文教基金會於26日舉辦表揚儀式，並邀請教練共同參與，表達對選手的鼓勵及感謝，第一金控暨第一銀行、同時也是一銀文教基金會董事長邱月琴頒發加碼獎金並致贈紀念品，以實際行動力挺選手積極投入訓練，期許再度為國爭光。

陳玟卉在投入舉重訓練前，原本是田徑鐵人三項選手，國二才轉換跑道接觸舉重項目，起步較同儕稍晚，但在教練黃達德持續給予信心並陪伴練習下，初次征戰2020東京奧運即奪得64公斤量級銅牌。

由於巴黎奧運縮減量級，陳玟卉挑戰難度更高的71公斤量級，訓練期間更因自我要求過高，一度受傷致成績不如預期，但她沒有被擊倒，仍取得第六名佳績，接下來仍將繼續前進，不斷「追求卓越、邁向第一」。

另外，陳柏諺不僅是巴黎帕運台灣代表團年紀最輕的選手，還是開幕及閉幕式掌旗官，大班開始跟著姊姊踏入桌球領域，儘管因學習及情緒障礙，在訓練道路上比一般人更辛苦，但他沒有放棄，自參加帕拉桌球國際比賽以來屢獲佳績，這次在巴黎帕運初次登場即勇奪銀牌，不但讓自己的努力被世界看見，也完成運動生涯新的里程碑。

第一銀行文教基金會長期深耕並落實ESG，自2019年起，針對有潛力的弱勢及身障選手給予支持及協助，陸續提供陳柏諺等優秀選手培訓經費，讓他們能發揮所長。

第一銀行支持體育運動更是不遺餘力，2024年投入體育預算總額近2,000萬元，期許發揮拋磚引玉效益，號召國內更多企業共同為體育發展盡一份心力，協助優秀選手可以在無後顧之憂的情況下，創下更多的台灣NO.1，為自己和國家爭取最高榮耀，讓世界看見台灣。