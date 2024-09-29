晟德、神隆搶減重商機

瘦瘦針發明人：市場需求太大了，前景無限寬廣。另外，看好GLP-1最快2026年專利將到期，包括晟德（4123）、北極星及美時、原料藥大廠神隆正蓄勢待發將搶食百億美元市場大餅。

全球減重神藥「類升糖素胜肽-1（GLP-1，俗稱瘦瘦針）」發明人、丹麥哥本哈根大學教授霍斯特（Jens Juul Holst）近日來台演講，為「瘦瘦針」未來發展勾勒願景。霍斯特表示，隨著GLP-1藥物在全世界受到歡迎， 原開發廠正面臨供不應求的問題。

唐獎教育基金會生醫獎召集人張文昌透露，看好GLP-1類藥物專利2026年起將陸續到期，國內已兩、三家藥廠已有量產實力。

業內指出，目前，開發進度較快是晟德轉投資的奧孟亞公司，成功開發「口服胜肽藥物」平台，今年6月已將第一項產品ANY002已經授權給國際藥廠，根據分析師估算，單此產品商化後所產生並須給付給奧孟亞的權利金，就上看120億元。

據了解，神隆也具備量產的實力，將主攻GLP-1原料藥市場，另外北極星藥業也已成功開發多胜肽藥物合成技術，將趕上GLP-1減重藥物商機；此外，美時除了已在韓國推出減肥藥Qsymia之外，也正與國際藥廠合作開發GLP-1的學名藥Semaglutide Injection，將搶攻東南亞市場。

唐獎教育基金會27日舉辦唐獎第六屆頒獎典禮，邀請多位得獎者隔日在台發表演說，唐獎今年生技醫藥獎頒給GLP-1類藥物三位發明人喬爾·哈本能、司維特蘭那·莫依索夫、及延斯·祖爾·霍斯特。除了霍斯特本人親自來台之外，另外兩位發明人哈本能、莫依索夫也透過越洋視訊說明GLP-1類藥物發明歷程及未來前景。

哈本能表示，GLP-1受體促效劑能控制第二型糖尿病、肥胖並降低心血管疾病風險，三大疾病全球病患人數逾22億。由於全球受惠者眾，讓這項藥物很容易找到上萬名受試者展開新的臨床試驗，目前包括非酒精性脂肪肝、大腸直腸癌、帕金森氏症、失智症、腎衰竭、及成癮症等適應症都有相相關臨床試驗及整合分析進行中，這意謂著GLP-1類藥物未來市場成長仍然無限寬廣。

霍斯特表示，對全世界有代謝症候群問題的病人而言，GLP-1類藥物市場需求太大了，光靠丹麥諾和諾德（Novo Nordisk）和美國禮來（Eli Lilly）兩大藥廠並無法滿足，好消息是這類藥物最快2026年專利將陸續到期，一旦原廠專利過期將有許多公司加入量產。