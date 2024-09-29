海岬型上周五收盤時大漲14% 裕民、中航及慧洋-KY業績受惠

中國大陸撒錢原物料行情一觸即發，本周鐵礦砂強勢反彈，兩利多推升散裝船運價蠢蠢欲動；海岬型上周五收盤時大漲14%，國內經營海岬型的裕民（2606）、中航（2612）業績受惠，船舶數最多的慧洋-KY（2637）業績也跟著看俏。

國內的散裝船業者普遍認為，散裝船的供、需結構脆弱，只要市場風吹著動，就會出現新一波搶艙潮，隨著運價看漲首先，大陸推出全新經濟刺激政策是繼新冠疫情以來規模最大，已帶動鐵礦砂、銅等原物料價格走揚，進一步推升散裝船需求，海岬型的船舶價格已經開漲。

法人分析，大陸金融主管機關三巨頭中國人民銀行行長潘功勝、金融監管總局局長李雲澤、中國證監會主席吳清，罕見連袂召開記者會，宣布多項刺激經濟重磅政策，推出刺激內需市場以活絡經濟，並鼓勵設備更新還有消費品汰舊換新市場預期總計搬出折算台幣約 1.36 兆元銀彈。

中航指出，大陸面臨通貨緊縮龐大壓力，GDP 成長率下滑，房價交易急凍等經濟衰退的狀況，今年以來大陸股市指數漲幅落後台股及亞洲其他股市，而且跌到很年線以下。為了刺激大陸經濟景氣，大陸三大金融監管機構，同步推出總計 17 項刺激的利多政策。

其餘的散裝船業者指出，這次的經濟刺激政策是繼新冠疫情以來規模最大的，對鋼鐵業來說是直接的利多，也帶動銅價和工業金屬價格走揚，倫敦交易所銅和鋁期貨皆上漲。

散裝船的供需結構跟貨櫃輪完全不同，散裝船近年來新船加入呈現負數，紅海危機更是擾亂航運供應鏈，船舶避開蘇伊士運河改繞道南非好望角，運力供給減少，同時延噸海浬需求增加。西非今年是開採鋁礦，未來還有鐵礦砂等，尤其，大陸產業發展，對於這些原料的需求量大，至2028年預期年產量將上看1.2億噸，至少需要200艘鐵礦砂船進行載運，所以看好海岬型長期需求成長。