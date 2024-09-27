中航：散裝船愈來愈吃緊

中航昨（27）日召開法說會，針對中國大陸撒錢原物料行情一觸即發，中航表示，本周鐵礦砂強勢反彈，海岬型的期貨價格日租金來已經來3萬美元，海岬型現貨的日租金明顯上漲；環保要求愈來愈嚴，未來老船船舶必須陸續出售是一個趨勢，散裝船只會愈來愈吃緊。

中航表示，市場缺船，二手船價居高不下，代表2025年的市場需求是看好；看好大陸救市計畫撒錢，已經開始帶動原物料上漲，再加上央行宣布降息、降準，人民幣降息，房貸利率下降等，對整體市場景氣或是企業都有顯著的幫助。

至於中航獲利表現的部分，上半年稅後純益為3.11億元，年增率38%，每股稅後純益為1.58元；中航日前公告進行船舶汰舊換新，出售1艘海岬型的船舶，預計處分利益約美金1280萬元，獲利折算台幣約3.9億元，預計於下半年入帳，每股貢獻約1.97元。

散裝船的新船交船量少，大陸政策激勵鐵礦砂庫存量攀升，大陸鋁礬土需求量強，大陸對於買房的限制大幅度鬆綁，長期市場需求再度回籠。2024年上半年GDP年增率為5.0%，全年預估增長約5.0%；累計前八個月粗鋼產量約6.9億噸，年減約3.3%；鋼材出口量約7,100萬噸，年增約20.6%，不過隨著大陸政策的改變，已經開始強勢反彈。

中航強化長期競爭力，旗下子公司跟台船簽署兩艘新船訂單及選擇權兩艘，建造21萬噸級散裝貨輪合約。雙方自今年年初即開始接洽，經過多次技術及商務的協商過程，台船以優越的船型性能方案，加上較早的交船檔期勢爭取到本案。