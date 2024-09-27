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台新藥眼科新藥在美上市

經濟日報／ 記者謝柏宏／台北報導

台新藥（6838）昨（27）日宣布，該公司開發的眼科新藥「丙酸氯倍他索滴眼懸液,0.05%（APP13007）」，透過美國授權合作夥伴Eyenovia, Inc.已正式在美國開始銷售，未來將搶攻每年13億美元類固醇及類固醇複方眼科用藥市場。

台新藥表示，APP13007是以超強效類固醇丙酸氯倍他索、搭配台新藥專有的APNT奈米微粒製劑平台開發之新藥，為第一個獲得美國食品藥物管理局（FDA）批准用於眼部的丙酸氯倍他索藥物。

台新藥並委託保瑞藥業旗下眼科用藥製劑代工的桃園廠（景德製藥）負責APP13007的充填及包裝，於今年9月9日出貨美國。美國目前每年約執行700萬例眼科手術，類固醇及類固醇複方之眼科用藥市場即達13億美元。

台新藥總經理兼執行長許力克表示，作為超過15年來首個獲批的新眼科類固醇藥物，APP13007在美國的商業上市一直備受期待，非常高興能與合作夥伴Eyenovia 一同為美國的眼科手術患者提供這項強效療法。台新藥也期待進一步與Eyenovia合作，結合公司的APNT奈米微粒製劑技術與其Optejet平台技術，開發乾眼症的治療的藥械合一藥物。

Eyenovia首席執行官Michael Rowe表示：「丙酸氯倍他索滴眼懸液的商業化上市是我們公司的一個重要里程碑，這也代表了眼科手術領域的一項重大進展。

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