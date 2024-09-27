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晶華、雲品 樂觀Q4業績

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北報導

飯店業即將迎來全年最大旺季，包括晶華（2707）、雲品、六福等飯店業者表示，第4季將邁入尾牙與年終聚餐檔期，且年底婚宴與大型展覽、年末企業活動隨之增加，加上耶誕、跨年等節慶效益，對餐飲和住房都將有所助益，看好第4季業績表現。此外，晶華、雲品下半年都有新據點投入營運，為營運帶來生力軍。

雲品表示，餐飲將進入第4季傳統旺季，年底的企業尾牙與聚餐需求將為飯店的餐飲業績注入向上推升的動能。今年尾牙各式宴會與大型外燴活動，目前已接單超過2.5萬桌，價格與去年維持一樣的水準。全年宴會的業績期待能比去年成長20%。

此外，雲品委託經營事業持續擴張版圖，包括新北烏來蘇卡利漫活、台東市機關車庫與台東市北町日式建築宿舍群，正緊鑼密鼓籌備中，保守估計今年底將開始投入營運。

晶華瞄準年底宴會需求，導入5G專頻專網技術與應用方案，三樓宴會廳提供270度光雕投影服務，主辦方可以省去製作背板、木作布置物的成本與材料。晶華表示，配合全新設備推出多款宴飲專案，期望以數位科技的新體驗，帶動宴會業績。此外，集團旗下的北投晶泉丰旅已於9月中下旬開幕迎賓，太魯閣晶英酒店亦將於10月初復業， 成為集團第4季最強勁的成長引擎。

六福表示，今年尾牙訂單自8月即開始簽約，由於明年過年在1月28日 ，目前1月大日期已滿，整體約七成滿，尾牙高峰落在1月中旬。

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