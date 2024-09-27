永豐餘儲能布局 跨步

造紙龍頭永豐餘（1907）積極轉型成氣候科技產業，儲能領域再添建樹。永豐餘昨（27）日宣布旗下子公司永餘智能攜手華國能源整合打造「電能移轉複合動態調節備轉容量輔助服務」5MW儲能案場將於近日正式商轉。

永豐餘指出，此電廠未來每日能提供1.5萬度電量儲存與移轉功能，同時發揮調整電力系統頻率複合功能，強化穩定台灣電網韌性。

永餘智能指出，E-dReg儲能建置成本及技術門檻較高，但因具有調整電網頻率及電能轉移功能，光儲合一能夠有效擴大綠能效益，利用儲能系統發揮削峰填谷的功能，減少再生能源電力起落之間對電網的衝擊，並可轉移電能，於特定時段放電，舒緩供電壓力，進一步提升電網供電品質。

永豐餘總經理駱秉正日前表示，永豐餘轉型為氣候科技產業，今年2月已拿到售電業的執照，將朝未來每年可供5,000萬度以上的綠電或憑證銷售目標邁進。永豐餘將打造一個綠電生態圈，讓生態圈內的業者可以共生、共存、共榮。

駱秉正也談到，永豐餘旗下的永餘智能亦已取得再生能源售電業執照，正與國外大型綠電電廠洽談合作，及評估包括沼氣發電等24小時綠電轉售，朝向未來每年可供5,000萬度以上的綠電或憑證銷售目標邁進。

永豐餘在現有產業綜效基礎上，轉化氣候環境挑戰成新商業模式。在國內即將課徵碳費與國際品牌要求供應鏈落實ESG壓力，各產業對智慧能源、碳管理需求將隨之提升。永豐餘看好碳市場需求成長，旗下碳管理事業群已可提供碳排放分析、減碳效益提案、綠色金融顧問等完整服務，提供客戶兼顧環境與能源挑戰的智慧能源解決方案。

碳管理服務方面，永豐餘碳管理事業已可提供碳排放分析、減碳效益提案以及綠色金融顧問服務，未來希望透過碳管理事業群，將商業模式推廣至其他公司。