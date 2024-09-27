帝寶總裁跨足酒店經營

彰化「鹿港轉運站BOT案」傳來好消息，由帝寶（6605）總裁許叙銘主導轉投資的上京成公司，昨（27）日在彰化縣長王惠美見證下，與洲際酒店集團簽約合作成立鹿港英迪格酒店，酒店預計年底動工，2028年啟用營運。

這也是繼豐興鋼鐵砸20億元轉投資台中「虹夕諾雅谷關」溫泉酒店之後，中部製造業又一個斜槓投資國際酒店的案例。「虹夕諾雅谷關」的業主汶山企業，主要投資者為豐興鋼鐵林家。

彰化縣政府推動鹿港轉運站BOT招商，曾三度流標，最後由鹿港在地企業、國際車燈大廠帝寶工業總裁許叙銘，號召金可、星享道酒店等四家企業合資成立上京成公司，去年7月以12.4億元簽訂投資契約，並完成用地點交，取得55年的興建營運權。

昨天的簽約儀式，由彰化縣長王惠美見證，上京成董事長許叙銘、副董事長蔡國正與洲際酒店集團大中華區首席企業事務及戰略關係官陸海清、酒店開業事業部副總裁陳昌群代表簽約。

王惠美表示，根據交通部觀光署統計，「鹿港老街」及周邊地區今年上半年吸引962萬人次觀光客，全國老街人潮排行第一。而鹿港轉運站位處鹿港建國路與中正路交界處，交通便利，不僅鄰近有老街、天后宮、龍山寺等知名景點，也銜接附近觀光工廠。

另外，加上台61線西濱快速道路串聯白色海豚屋、芳苑海空步道等景點，相信未來以鹿港轉運站及鹿港英迪格酒店為觀光樞紐，能吸引更多觀光客留宿鹿港，延伸發展鹿港的夜經濟。

鹿港轉運站未來將朝複合式飯店暨客運公車轉運站模式營運。其中，鹿港英迪格酒店將提供115間客房、鄰里咖啡廳、50桌宴會廳、室內溫水游泳池、酒吧等，各項設施齊全。

許叙銘表示，此案預算持續增加，但不惜成本，就是要做到最好。這次上京成與英迪格酒店合作，引領鹿港開拓文化，透過飯店不管是讓在地鄉親，或是來自國際的遊客，都可以感受到鹿港的風情及文化。