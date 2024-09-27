快訊

日本準首相…石破茂對內倡議修憲 對外主張「亞洲北約」

「山陀兒」颱風今將生成！不排除侵台挾致災雨 估中颱上限甚至更強

今雷雨炸北部、東北部！ 準颱風「山陀兒」路徑先南墜再逼台 估這天最接近

禾聯碩保守看下半年

經濟日報／ 記者李泠秭／台北報導

家電大廠禾聯碩（5283）昨（27）日召開法人說明會，禾聯碩表示，展望後市，受氣候及節能補助政策效益減少等因素影響，第4季進入空調銷售淡季，保守看待下半年營運，與上半年持平，積極調整營運及提升銷售量，今年全年營收持平或小幅優於去年。

禾聯碩表示，今年是比較辛苦的一年，消費景氣未能明顯好轉，家電市場競爭激烈，公司也以提升毛利率為目標。因顯示器高毛利的狀況不再，未來會更加依賴空調產品，將發展其他家電產品，包括基期低的冰箱及洗衣機等產品，可望有較大的成長空間，力拚維持銷售成長。禾聯碩累計今年前八月營收44.69億元，年增0.54%。

禾聯碩2024年上半年產品占營收比重，空調占68.57%、液晶顯示器占10.21%、生活家電占19.41%、其他1.81%。

禾聯碩上半年稅後純益1.68億元，年減47.6%，每股純益2.3元。法人關注禾聯碩過去連續多年賺逾一股本，但2023年每股純益降至7.78元，今年第1季甚至出現每股虧損0.46元，禾聯碩說明，採購成本以美元計價，受到匯率波動影響及顯示器去化庫存補貼通路，上半年毛利率下滑至32%，將積極改善營運狀況，提升毛利率。

延伸閱讀

賴總統6年前整修…卓榮泰今稱官邸用電異常 黃國昌：700萬打水漂？

燦坤「冰洗購物節」全館5折起 滿額再抽韓國賞楓雙人行

群創裸眼3D與MicroLED獲2024 SDIA AWARD二金一銀

衣服放太滿、太少都不行 最易被忽視5大NG行為影響洗衣效率

相關新聞

聯嘉進擊車用 海外報捷

聯嘉（6288）昨（27）日召開法說會，聯嘉表示，歐洲車燈模組營收穩定成長，陸續取得韓系和日系國際車燈大廠認證和車燈模組...

禾聯碩保守看下半年

家電大廠禾聯碩（5283）昨（27）日召開法人說明會，禾聯碩表示，展望後市，受氣候及節能補助政策效益減少等因素影響，第4...

晶華、雲品 樂觀Q4業績

飯店業即將迎來全年最大旺季，包括晶華（2707）、雲品、六福等飯店業者表示，第4季將邁入尾牙與年終聚餐檔期，且年底婚宴與...

永豐餘儲能布局 跨步

造紙龍頭永豐餘（1907）積極轉型成氣候科技產業，儲能領域再添建樹。永豐餘昨（27）日宣布旗下子公司永餘智能攜手華國能源...

台新藥眼科新藥在美上市

台新藥（6838）昨（27）日宣布，該公司開發的眼科新藥「丙酸氯倍他索滴眼懸液,0.05%（APP13007）」，透過美...

中航：散裝船愈來愈吃緊

中航昨（27）日召開法說會，針對中國大陸撒錢原物料行情一觸即發，中航表示，本周鐵礦砂強勢反彈，海岬型的期貨價格日租金來已...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。