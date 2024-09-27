家電大廠禾聯碩（5283）昨（27）日召開法人說明會，禾聯碩表示，展望後市，受氣候及節能補助政策效益減少等因素影響，第4季進入空調銷售淡季，保守看待下半年營運，與上半年持平，積極調整營運及提升銷售量，今年全年營收持平或小幅優於去年。

禾聯碩表示，今年是比較辛苦的一年，消費景氣未能明顯好轉，家電市場競爭激烈，公司也以提升毛利率為目標。因顯示器高毛利的狀況不再，未來會更加依賴空調產品，將發展其他家電產品，包括基期低的冰箱及洗衣機等產品，可望有較大的成長空間，力拚維持銷售成長。禾聯碩累計今年前八月營收44.69億元，年增0.54%。

禾聯碩2024年上半年產品占營收比重，空調占68.57%、液晶顯示器占10.21%、生活家電占19.41%、其他1.81%。

禾聯碩上半年稅後純益1.68億元，年減47.6%，每股純益2.3元。法人關注禾聯碩過去連續多年賺逾一股本，但2023年每股純益降至7.78元，今年第1季甚至出現每股虧損0.46元，禾聯碩說明，採購成本以美元計價，受到匯率波動影響及顯示器去化庫存補貼通路，上半年毛利率下滑至32%，將積極改善營運狀況，提升毛利率。