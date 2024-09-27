聯嘉進擊車用 海外報捷

聯嘉（6288）昨（27）日召開法說會，聯嘉表示，歐洲車燈模組營收穩定成長，陸續取得韓系和日系國際車燈大廠認證和車燈模組訂單；次世代LED已接單並於今年第4季開始貢獻營收。

聯嘉表示，歐洲車燈模組營收穩定成長，歐洲營收占比於這幾年穩定成長，訂單主要來自德國BMW、Daimler和VW集團等Tier-1客戶。

聯嘉陸續取得韓系和日系國際車燈大廠認證和車燈模組訂單，未來占汽車供應鏈的營收比重有望逐步提升。聯嘉今年累計前八月營收37.04億元，年增32.39%，創歷史同期新高，上半年稅後純益7,472.1萬元，年增584.5%，每股純益0.37元。

聯嘉次世代LED已接單並於今年第4季貢獻營收，Mini-LED全彩屏顯示系統工程實際應用於會議室、餐廳天花板、牆面、地板等沉浸式室內空間。目前兩個專案約千萬元。

聯嘉積極規劃海外布局，看好墨西哥廠將為原台灣總部、東莞廠、美國密西根廠再提升全球競爭力，在成本、供應鏈彈性和交貨速度上拉高優勢。

針對墨西哥新廠進度，聯嘉表示，應客戶要求於墨西哥投資設廠，使集團成為北美與歐洲車廠和車燈客戶最重要的全球化供應商、擁有低成本與高品質在地化生產交貨最重要供應商之一。因應墨西哥廠的構建，將密西根工廠從原本純生產轉型為提供更高附價價值各項檢測以及年度百萬片的驅動器的代工生產，以服務長期策略夥伴。

墨西哥廠第一期投資廠房約2萬平方公尺，三至五年將建置第二期廠房。墨西哥投資設廠除擴大集團在北美的營收之外，還能帶來縮短戰線、減少庫存資金、降低運輸費用與碳稅、提升庫存周轉率，另外使用迴轉箱，以減少費用及碳稅，並可有效地增加營運績效與財務能力。