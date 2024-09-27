今年前8個月稅前淨利年增逾2倍 中鋼：築底回穩

中鋼今天公告8月自結稅前淨利為新台幣2.36億元，主要受惠鋼鐵業單位售價及毛利增加，且營建工程毛利增加，與去年同期4210萬元相比，年增460.6%；今年前8個月累計稅前淨利為43.16億元，年增226%。

中鋼也表示，淨利成長另一個原因，則是礦業投資獲配股利及利息收入增加，使業外收入增加；對於後市展望，中鋼認為，整體鋼市有望築底緩步回穩。

中鋼提到，歐美通膨趨緩，國際油價回落，美國FED（聯準會）今年9月啟動降息循環，中國大陸人民銀行同步實施寬鬆貨幣政策，宣告將下調存款準備金率，預計實現約1兆元人民幣長期流動性投放，對金融市場流動性有加乘效果，可望帶動投資與消費動能。

中鋼也指出，今年前8月台灣公共工程及大樓、廠房建築用鋼需求持續強勁、國內汽車銷售穩健加上「國產汽車零件自製率」新制上路，有助支撐汽車用鋼需求，對於整體鋼市，未來將有望築底緩步回穩，且第4季為旺季，可望再推升營運。