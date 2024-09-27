買中信金34.6元…一次重壓50張碰下跌怎辦？ 肥羊：富貴險中求風險是三小
【股市爆料同學會．肥羊】
買中信金，34.6元，50張，先前賣中信金，35.25元，賺3.25萬元，累計中信金1280張，富邦金221.9張，國泰金216.7張，元大金243張，上漲賺價差，下跌賺股票，漲跌都能賺，只有肥羊王。
有人覺得，肥羊怎麼一次買50張呢，應該買20張就可以，萬一股票繼續下跌呢，他們認為肥羊欠缺風險觀念，風險是三小，你爸只知道富貴險中求而已，金融股和台積電都是很穩的股票，有啥好怕的？
想賺錢就一定要冒險，買股票還怕賠錢，你去買定存啦，肥羊族追求的是獲利極大化，而不是風險極小化，哥只怕貧窮，哥從不怕危險，崩盤不可怕，可怕的是，崩盤來臨時，你不敢借錢炒股。
虎尾金融股神將會帶領各位畜X級窮人，一起前往流著奶與蜜之地。跟隨肥羊，一生肥美；聽信酸民，一世窮酸。以上僅為個人操盤紀錄，不解釋為何進出，有疑惑請自行翻書。
※免責聲明：本文僅為個人投資觀點與紀錄，並非建議。申購前自行評估風險，並詳閱公開說明書。※
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