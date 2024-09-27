快訊

飛往廈門…黃紹庭發3點聲明「未潛逃、未浮報助理費」 盼司法還諸清白

新婚才半年 日28歲歌手「酸欠少女」驚傳身亡！

公立大專校院寄存名額創新高 偏鄉、冷門科系燒起 他曝：校長最痛決定

買中信金34.6元…一次重壓50張碰下跌怎辦？ 肥羊：富貴險中求風險是三小

聯合新聞網／ 股市爆料同學會
圖為中信金控總部。聯合報系資料照
圖為中信金控總部。聯合報系資料照

股市爆料同學會．肥羊】

買中信金，34.6元，50張，先前賣中信金，35.25元，賺3.25萬元，累計中信金1280張，富邦金221.9張，國泰金216.7張，元大金243張，上漲賺價差，下跌賺股票，漲跌都能賺，只有肥羊王。

有人覺得，肥羊怎麼一次買50張呢，應該買20張就可以，萬一股票繼續下跌呢，他們認為肥羊欠缺風險觀念，風險是三小，你爸只知道富貴險中求而已，金融股和台積電都是很穩的股票，有啥好怕的？

想賺錢就一定要冒險，買股票還怕賠錢，你去買定存啦，肥羊族追求的是獲利極大化，而不是風險極小化，哥只怕貧窮，哥從不怕危險，崩盤不可怕，可怕的是，崩盤來臨時，你不敢借錢炒股。

虎尾金融股神將會帶領各位畜X級窮人，一起前往流著奶與蜜之地。跟隨肥羊，一生肥美；聽信酸民，一世窮酸。以上僅為個人操盤紀錄，不解釋為何進出，有疑惑請自行翻書。

※免責聲明：本文僅為個人投資觀點與紀錄，並非建議。申購前自行評估風險，並詳閱公開說明書。※

◎本文獲 股市爆料同學會 授權轉載，原文出處於此；禁止取用轉載。

2891中信金 金融股

股市爆料同學會

追蹤

延伸閱讀

00960玩波段可以不適合存…買個股就好為何要ETF？ 專家：有人就會追在最高點

00919連續貼息、00929配息縮水…誰好？ 專家分析比較：它更有底氣但第四季這檔有望反攻

00915績效好、前段班高配息！ 不敗教主：上市以來報酬率勝過市值型ETF

美債ETF連日跌…不是送分題嗎？降息2碼沒拿到分卻送不少錢 「三原因」曝光！

相關新聞

買中信金34.6元…一次重壓50張碰下跌怎辦？ 肥羊：富貴險中求風險是三小

有人覺得，肥羊怎麼一次買50張呢，應該買20張就可以，萬一股票繼續下跌呢，他們認為肥羊欠缺風險觀念，風險是三小，你爸只知道富貴險中求而已...

中國撒錢！原物料行情一觸即發 造紙股大漲表態

中國示意採取更多措施來刺激經濟，近日推出一連串經濟利多，市場看好，造紙業是經濟景氣興衰的領先指標，帶動大陸紙業玖龍、理文...

大陸救市塑化、鋼鐵重返榮耀？台塑、中鋼盤中飆逾5% 多檔鋼鐵股亮燈

中國大陸穩經濟、救股市接連出招，國家主席習近平更表態「要努力提振資本市場」，激勵陸港股連日飆漲，受到中國市場影響甚深的塑...

國泰金市值突破兆元

熱錢回流，挹注台股大型股資金動能，國泰金昨（26）日漲1.2元收68.3元，改寫2008年6月27日來收盤新高，市值首度...

大同明年有信心發放股利

大同指出，除積極活化龐大資產，近年來在全力發展核心業務電力事業群下，有信心明年可以滿足股東對於發放股利的期望。

南紡衝營運 活化資產

南紡（1440）副總莊景堯昨（26）日表示，有別於下游的成衣、布廠產業復甦，南紡屬於紡織業中段，以紡紗和化纖為主，市況仍...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。