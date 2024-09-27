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大陸救市塑化、鋼鐵重返榮耀？台塑、中鋼盤中飆逾5% 多檔鋼鐵股亮燈

經濟日報／ 記者馬琬淳∕台北即時報導
中國大陸穩經濟、救股市接連出招，激勵陸港股連日飆漲，受到中國市場影響甚深的塑化、鋼鐵族群27日紛紛大漲。圖為中國人民銀行。香港中通社 香港中國通訊社
中國大陸穩經濟、救股市接連出招，激勵陸港股連日飆漲，受到中國市場影響甚深的塑化、鋼鐵族群27日紛紛大漲。圖為中國人民銀行。香港中通社 香港中國通訊社

中國大陸穩經濟、救股市接連出招，國家主席習近平更表態「要努力提振資本市場」，激勵陸港股連日飆漲，受到中國市場影響甚深的塑化、鋼鐵族群27日紛紛大漲，塑膠指數盤中一度飆漲逾5%，台塑（1301）、南亞（1303）大漲半根停板，鋼鐵股海光（2038）、中鴻（2014）、燁興（2007）盤中攻漲停，中鋼（2002）大漲逾5%。

中國人民銀行（大陸央行）等金融監管機構本周二（24日）公布「組合拳」支持經濟和股市，27日宣布下調金融金融機構存款準備率0.5個百分點，按人行當時說法，這將提供給大陸金融市場人民幣一兆元的長期流動性。

中共中央政治局26日在會議中指出，要努力提振資本市場，大力引導中長期資金入市，要促進房地產市場止跌回穩，對商品房建設要嚴控增量、優化存量、提高品質，加大「白名單」專案貸款投放力度，支持盤活存量閒置土地。

同時彭博資訊報導，中國大陸考慮向大型國有銀行注資高達人民幣1兆元（約新台幣4.6兆元）的特別國債，若最終實現，將是大陸當局2008年以來，官方首度向大型銀行注資。

中國提振經濟措施帶動受中國經濟表現影響深的塑化、鋼鐵族群強漲，塑化中台達化（1309）盤中漲停，聯成（1313）、亞聚（1308）、華夏（1305）等漲幅逾6%，台塑四寶也表現亮眼，台塑、南亞盤中漲幅逾5%，台化（1326）、台塑化（6505）漲幅3~4%。鋼鐵股也是大漲表現，海光、中鴻、燁興盤中攻漲停，彰源（2030）、第一銅（2009）、志聯（2024）漲幅逾8%，中鋼也大漲約5%。

台塑四寶對於第4季營運持樂觀看法，認為第4季為傳統旺季，歐美啟動降息循環，有利投資及消費；中國大陸持續推出刺激經濟措施，也將拉抬經濟成長。台化董事長洪福源表示，9月大陸華東地區的聚酯纖維需求已經出現復甦跡象，雖然全球經濟基本面尚未明顯改善，但第4季是石化、塑膠、纖維的「金九銀十」旺季。

鋼鐵股

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