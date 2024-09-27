熱錢回流，挹注台股大型股資金動能，國泰金（2882）昨（26）日漲1.2元收68.3元，改寫2008年6月27日來收盤新高，市值首度突破1兆元達1兆19億元，是富邦金後第二檔兆元級金控股，台股盤面七檔「兆元」級權值股齊聚。

根據證交所官網，目前集中市場以台積電市值26兆3,226元領先群雄，「2兆元」俱樂部有鴻海、聯發科等兩檔，市值各為2兆6,270億元、2兆311億元，排名第四至第七依序為富邦金、廣達、台達電、國泰金，市值在1兆19億至1兆2,709億元不等。

凱基投顧指出，美聯準會（Fed）9月重啟降息循環，下半年美台利差縮減將有助壽險CS傳統型避險成本下降，但美元指數轉弱造成新台幣升值壓力擴大，今年避險成本將回升至1%至1.5%，壽險外匯價格準備金新制申請仍須視新台幣走勢及準備金水位，相對看好配息能力優於同業的壽險雙雄。

永豐投顧表示，國泰金持續受惠股債市場回升，評價未實現損失收斂，整體金控淨值持續增加，其中旗下國泰世華銀行獲利動能優於同業，且降息及股市熱絡皆有利國泰人壽獲利及評價，目前評價相對低於同業。

美國降息有助提升壽險業手中債券部位評價上升，國泰金今年前八月稅後純益983.5億元，每股稅後純益達6.44元，同為同期次高。

國泰金身為壽險龍頭金控，子公司國泰人壽擁有兩大利多。一是9月以來至昨日，新台幣匯率升值不多，對匯兌衝擊不如8月大，二是美聯準會啟動降息循環，有利壽險業手中債券部位評價上升。