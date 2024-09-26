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冠德轉投資 環球購物衝周年慶業績

經濟日報／ 記者徐牧民／台北報導

冠德建設（2520）轉投資的環球購物中心主打餐飲、家庭用品等，並引進許多國際品牌，因此不受出國潮影響，前八月業績逆勢成長逾6%，環球購物協理白進堂昨（26）日表示，希望可以透過此次周年慶衝刺業績，力拚全年成長一成。

白進堂指出，為衝刺周年慶檔期，聯手芭比娃娃IP授權，並精選破10萬件6折以上的商品，力拚檔期目標15%，衝刺整年業績。

環球購物指出，公司沒有受到出國潮影響，主因於業種占比中，主力是餐飲、生活用品等民生需求，其中車站店與機捷店占比分別達七成與六成，因此對於消費上並沒有被擠壓到，未來將依照趨勢，引進更多國產品牌，與市場做出差異化。

而環球購物也指出，包含捷運TPASS的推出進一步對於機捷各店有明顯挹注，桃園店前八月業績成長逾10%，人流量更是年增三成，進而推升整體業績增溫。

周年慶 機捷 餐飲

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