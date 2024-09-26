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美光大漲 帶動史指創今年第42次新高、道瓊勁揚260點

陽明兩招出擊 強化戰力

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北報導

美東碼頭罷工機率高，導致全球供應鏈緊張。陽明（2609）董事長蔡豐明指出，明（2025）年集團將向董事會提報兩大計畫，包括「長期造船」與「員工調薪」計畫，厚實陽明在大航海時代的長期競爭力。

蔡豐明表示，期望在最短時間同仁跟董事會能有更多共通的方向，會有更多新的遠景及目標，朝著利基市場航線航商目標挺進，陽明全世界船隊排名第十名，必須要有中、長期造船計畫，才能厚實陽明的競爭力。

航運股再度成為台股人氣王，股民都在問「大航海時代又來了嗎」，昨（26）日貨櫃三雄早盤走強、收盤時走低，長榮收盤時來到206元，下跌1.67%，陽明也開走低收盤收70.9元，漲幅為0.7%，萬海價格來到102元，漲幅為2.31%，三檔成交金額皆破百億元。

面對市場變動，蔡豐明有信心領軍陽明維持全球海運市場地位，陽明目前全球排名前十名，2025年中會啟動長期造船計畫，積極評估全球適合的船廠，要拉高陽明在全球海運市場能見度。

台股 造船 陽明

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台股盤中漲勢收斂 台積電續強、航運股勁揚

貨櫃三雄漲勢凌厲 台驊處分利益激勵股價勁陽

罷工壓力大 陽明盤中大漲逾5%、萬海衝破100元

陽明董座蔡豐明將向董事會提報兩大計畫：「長期造船」與「員工調薪」

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