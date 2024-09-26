中鋼熱軋再降價 產銷利多

針對低價進口鋼材闖關擾市，中鋼（2002）昨（26）日擴大熱軋底材專案優惠，每公噸再跌400元，10月特惠新價合計降1,400元，直接將南韓、日本低價鋼材殲滅於灘頭，穩住國內鋼鐵交易秩序，預期下游提貨量將增加，對中鋼第4季產銷營運加分。

上市鋼廠主管說，中鋼新價格足以跟國際行情較勁，直接輾壓低價進口鋼材。對用戶來說，只要行情貼近，當然樂於在國內就近採購，上下游關係趨於熱絡，給中鋼按讚。

上周中鋼拍板10月盤價，熱軋底材每公噸下修1,000元至1,200元，但基本上仍高於國際行情30美元至50美元。本周中鋼熱軋專案價每公噸再降1,000元，昨天通知客戶再補跌400元，累計專案降價1,400元，令買家眼睛一亮。

中鋼專家表示，國外低價鋼材持續虎視眈眈，對台報價每公噸落到515美元區間，南韓低價材更落到505美元，為對抗低價進口料，中鋼連番降價，每公噸貼近515美元，更具競爭力。

上市鋼廠主管說，只要價格差不多，各鋼廠都喜歡跟中鋼打交通，因為中鋼料有地利優勢，而且售後服務一級棒，進口鋼材怎麼都比不上，中鋼加大力道對抗進口材，為下游所樂見。

法人分析，中鋼新盤價開出後，經過一周收單，市況仍未明顯復元，隨著專案降價幅度擴大，中下游客戶更願意買單，對中鋼10月起第4季的基本營收有加分效果。