國產綠化 推低碳混凝土

國產（2504）昨（26）日宣布，為了推動淨零碳排策略，推出全系列符合國際認證的低碳混凝土產品，近日起在全台28處混凝土廠開始出貨，目標三年內累計出貨量逾60萬立方米，更可以大幅提高工作性及膠結材強度效益超過兩成，比起非低碳的混凝土產品，減碳能力最高可達五成。

國產去年混凝土全台出貨量達605萬立方米，今年至今掌握高庫存訂單，預估今年全出貨量可達約615萬立方米。第3季因受氣候影響，部分訂單排程有遞延，加上第4季又是趕工期，因此今年第4季的出貨量將是全年最多的一季。

國產建材實業董事長徐蘭英表示，呼應全球2050的淨零碳排願景，國產身為國內預拌混凝土市占約18%的龍頭廠商，不僅是全台取得政府環境部碳標籤數量最多的廠商，同時產品亦是同業中碳足跡數據最低，未來一年還要陸續推出數十款擁有國際認證的低碳混凝土產品，預計未來三年，目標累計出貨量60萬立方米，減碳等同約290座大安森林公園的年吸碳量。

徐蘭英說，國產2024年正式邁入成立第70年，公司成立以來一直深植創新的DNA，這幾年更大力推動「大溯源管理」、「安心建材履歷」、還有「科技服務行控」等創新業界的策略，縝密地管控混凝土品質、當作混凝土界的LV精品在經營，杜絕了海砂與廢爐碴屋等建安雙害，因此深獲市場信賴，目前在台市占率達18%左右。

針對昨日發表的全系列低碳混凝土產品，徐蘭英指出，其中包括16款混凝土產品取得國際標準ISO14067碳足跡認證、八款常規產品更同步取得環境部碳標籤，一款綠混凝土產品也取得內政部「綠建材標章」與碳足跡雙認證。

徐蘭英表示，全台營建業者因應綠色通膨時代的強烈競爭需求，除了國產建材積極推出系列低碳混凝土，集團其他關係企業也往淨零碳排策略邁進，包括：重置資源科技與國宇建材，也分別投入再生混凝土等減碳循環事業、研發推出ALC輕質磚／版材等低碳產品，與客戶攜手達成企業ESG低碳永續願景。

國產執行長吳志仁強調，國產建材不僅是目前全台取得混凝土產品中、環境部碳標籤數量最多的廠商，同時從強度3,000到6,000磅等四款主流常規預拌混凝土產品中，其碳足跡數據也是業界同級產品最低，除了達到強大的減碳能力外，也可提供營建業多元的低碳混凝土產品選擇、申請政府綠建築獎勵。